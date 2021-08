Si ferma per la notte e "sparisce": camionista milanese trovato morto nel suo mezzo

Si era fermato a bordo strada per passare la notte e riposarsi prima di mettersi di nuovo alla guida. Ma proprio lì ha trovato la morte. Tragedia nella mattinata di martedì in corso Regina Margherita a Torino, proprio davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco, dove un camionista di 55 anni di Corsico è stato trovato privo di vita all'interno del suo mezzo.

Stando a quanto ricostruito e riferito da TorinoToday, l'autotrasportatore milanese aveva parcheggiato il camion in strada nella serata precedente per riposarsi e poi ripartire in mattinata. A dare l'allarme è stato il datore di lavoro, che lo aspettava di prima mattina in azienda. L'uomo si è accorto che il segnalatore Gps segnalava sempre la stessa posizione e così ha allertato i soccorsi, riuscendo a indicare la via esatta in cui si trovava il mezzo.

Quando i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta della cabina, sono arrivati, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia. È praticamente certo che l'autotrasportatore sia stato colto da un malore.