L'uomo ubriaco che si fa una 'passeggiata' sui binari della metro

Ai carabinieri che lo hanno fermato non ha saputo dire nulla. Ha farfugliato qualcosa, visibilmente ubriaco, e poi è finito in ospedale. Con una deuncia in tasca. Un ragazzo di 27 anni, cittadino della Nuova Guinea irregolare in Italia, è stato indagato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di interruzione di pubblico servizio dopo aver costretto la metro verde a uno stop di circa un quarto d'ora.

Alle 16.30, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 27enne è saltato sui binari nella stazione di Moscova, sulla M2, e ha iniziato a passeggiare verso la galleria. Ad allertare i militari sono stati gli addetti Atm, che hanno immediatamente sospeso la circolazione della metropolitana.

A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri del Radiomobile, che lo hanno "recuperato" e riportato in banchina. Proprio a causa dell'abuso di alcol, il giovane è poi stato accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli.