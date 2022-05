"Non disturbare gli amici della legalità": i cartelli contro gli accampamenti abusivi

Campeggi qui e lì per la città. Chiaramente illegali. A Milano è, di nuovo, emergenza accampamenti abusivi. A denunciarlo sono i residenti della zona di Calvairate, che la notte scorsa hanno affisso dei cartelli sarcastici nel quartiere per sottolineare il problema.

"Zona silenzio. Non disturbare il libero bivacco dei campeggiatori amici dell’ambiente e della legalità", si legge sui particolari segnali stradali che identificano addirittura due diversi campeggi abusivi ribattezzati "Calvairate 1", quello dell'area di via Azzurri d’Italia, e "Calvairate 2", nella zona ortomercato.

"Correva l’anno 2019 quando denunciammo la presenza di veri e propri camping abusivi diffusi nel nostro quartiere. Da allora le nostre segnalazioni non si sono mai fermata e ahinoi nulla è cambiato - hanno rimarcato i residenti -. Coloro i quali campeggiavano senza alcuna remora, deturpando e scaricando rifiuti di ogni genere e natura nelle aree dei 'camping abusivi', continuano a farlo nel totale disinteresse delle istituzioni. Non è mai stata chiesta la luna ma di applicare le normative comunali facendo rispettare la legalità e curando il decoro del territorio. Continuiamo a chiedere troppo? - hanno concluso -. Evidentemente sì".

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca, che ha portato la questione in consiglio comunale, parlando di "carovane di nomadi indisturbate in tutta Milano". "Da troppo tempo diverse località della nostra città vengono utilizzate come camping abusivi per carovane di nomadi che sostano più di 48 ore e spesso si allontanano spontaneamente abbandonando rifiuti di ogni genere in strada. È il caso di via Rubattino e via Caduti di Marcinelle in Municipio 3, via Varsavia, via Monte Cimone e via Azzurri d’Italia in Municipio 4, ad ovest della città, in Municipio 7, le carovane di nomadi con camper, roulotte, furgoni e auto di grossa cilindrata sono presenti in via Assiano e via Cusago, in Municipio 8 al Gallaratese in viale De Gasperi ed in via Alassio. Situazioni - le sue parole - mal gestite e tollerate da anni".