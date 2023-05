Sardone ancora minacciata nel campo rom: "Casseforti abbandonate in giro"

Nuova visita al campo rom di via Monte Bisbino per Silvia Sardone, consigliera comunale e deputata europea della Lega. "Ho contato una decina di casseforti abbandonate nel torrente imputridito a due passi dal campo", il commento di Sardone. Il 9 maggio la polizia aveva fatto irruzione, staccando una trentina di allacciamenti abusivi all'energia elettrica e portando in questura sei persone.

La consigliera leghista chiede al Comune di Milano, nel cui territorio si trova l'insediamento, l'immediata chiusura: "È diventato un'oasi di illegalità senza eguali in città e non solo". Sardone si era presentata al campo rom pochi giorni prima dell'intervento della polizia, ed era stata anche presa a sassate da alcuni. "Mi hanno accusata di essere la responsabile del distacco di corrente, tra nuovi insulti e minacce", afferma ora: "È il segnale che siamo sulla strada giusta".

Per Stefano Pavesi, sempre della Lega, consigliere del Municipio 8, "il modello Monte Bisbino è fallimentare. Dopo ladri acrobati, borseggiatrici, minacce di morte a politici e giornalisti, minori usati per lanciare sassi e mattoni contro chi osa denunciare l’illegalità diffusa, cos’altro deve succedere prima che qualcuno decida di chiudere definitivamente questo campo rom abusivo?".