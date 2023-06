Il cane 'abbandonato' in auto con i finestrini chiusi e sotto il sole

Lascia il cane in auto, con i finestrini chiusi, e al sole. Donna denunciata per maltrattamento di animali. È successo nel pomeriggio di sabato a Milano. A raccontarlo sono in carabinieri del comando provinciale.

I militari del Nucleo radiomobile sono intervenuti in piazza Frattini dopo la chiamata di un testimone. All'interno di un'auto, parcheggiata in strada, era chiuso, con tutti i finestrini alzati, un cagnolino, in evidente stato di malessere per via del forte calore e a causa della diretta esposizione dell'auto alla luce del sole.

I carabinieri hanno, così, frantumato il finestrino posteriore sinistro della vettura, estraendo il cane e portandolo in una zona d'ombra per idratarlo.

Il cane è stato consegnato alla proprietaria, una 66enne, sopraggiunta successivamente, che ha riferito di essersi allontanata lasciando il cane in auto per fare la spesa.