Bimbo di un anno azzannato in faccia da un pastore tedesco

Un bimbo di un anno è stato azzannato alla testa da un pastore tedesco in un appartamento di piazzale Alboreto a Rozzano (hinterland sud di Milano). Il bimbo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Bergamo, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è accaduto mentre il bimbo e l'animale stavano giocando all'interno della casa (all'interno di un complesso popolare). All'improvviso l'animale si è scagliato sul bimbo azzannandolo al viso e alla testa. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bimbo è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso Papa Giovanni di Bergamo, ospedale specializzato nelle cure pediatriche.

Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato l'animale, attualmente si trova in un canile a disposizione degli inquirenti. Secondo quanto trapelato pare che l'animale non avesse mai manifestato atteggiamenti violenti prima di domenica.