Clochard litiga con una donna e la fa azzannare da un cane, residenti preoccupati

Non è chiaro il motivo che ha fatto scoppiare tutto, se non il fatto che alla fine della lite uno dei cani di un clochard ha azzannato al braccio destro la donna con la quale il suo padrone stava animatamente litigando da diversi minuti. Per fortuna si è trattato solo di un codice verde ma la situazione preoccupa non poco i residenti della zona - tra piazzale Veronica Gambara e Bande Nere, a Milano - che hanno raccontato l'accaduto sui gruppi social del quartiere.

Lite in strada, cane azzanna donna al braccio

Una vicenda confermata dalla questura di Milano e dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza. La vicenda si è consumata attorno alle 12 di lunedì, precisamente all'incrocio tra via Antonello Da Messina e piazzale Gambara.

L'intervento della polizia di Stato si è chiuso con un nulla di fatto, in attesa di una eventuale querela di parte. Sicuramente l'uomo è stato identificato, così come la vittima dell'aggressione da parte di uno dei suoi tre cani. Lui è un cittadino cileno di 38 anni, senza fissa dimora, che bivacca solitamente in via Jacopo Palma. Lei è un'italiana di 40 anni residente in zona.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, anche la donna portava un cane al guinzaglio ed è molto probabile che il diverbio sia cominciato proprio per un motivo legato agli animali. La situazione è degenerata quando uno dei cani dell'uomo, nero e di grossa taglia, ha morso la donna al braccio. Per lei è stato necessario comunque il trasporto in ospedale, al San Carlo.

I residenti preoccupati per la presenza del clochard con i cani

I residenti della zona, che hanno commentato lo spiacevole litigio su diverse pagine social, hanno manifestato una certa preoccupazione perché a quanto pare non è la prima volta che il clochard cileno litiga con qualcuno e, come in questo caso, diventa aggressivo (seppur solo verbalmente). E con lui, anche i suoi cani, che prendono le parti del padrone.

Non è chiaro se la vittima dell'aggressione presenterà una denuncia alla polizia per l'accaduto, altrimenti le autorità non potranno fare molto.