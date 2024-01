Il suo cane ha morso la manager di Briatore: avvocata bloccata in Kenya con passaporto ritirato

Un'avvocata lombarda è bloccata in Kenya, senza il passaporto (che le è stato ritirato), perché mesi fa il suo cane aveva morso una manager che lavora con Flavio Briatore. A ritirarle il documento è stata la polizia turistica di Malindi, dove l'avvocata (Rita Duzioni, di Bergamo) trascorre una parte dell'anno in un residence, nel quale custodisce cinque cani. Uno di questi, a metà aprile del 2023, aveva morso Chetrin Gelmi, manager di un resort di proprietà di Briatore.

La manager stava passeggiando con il suo cane in strada; uno dei cani dell'avvocata è uscito per raggiungere il suo 'simile'. A quel punto Gelmi avrebbe reagito in difesa e il cane di Duzioni si sarebbe ribellato contro di lei, mordendola a un polpaccio e causandole qualche punto di sutura per medicare la ferita. A quel punto le due donne si sono parlate: avrebbero concordato un risarcimento (versato) di 400 euro. Dopodiché Duzioni è tornata in Italia.

Quando, però, si è recata nuovamente a Malindi, il 28 dicembre, è stata convocata dalla polizia turistica. Gli agenti le hanno ritirato il passaporto e l'hanno portata in Tribunale, per sottoporla a un processo durante il quale è stata presentata la richiesta di pagare 20mila euro in cambio del ritiro della denuncia, con conseguente restituzione del passaporto. L'avvocata, che nel frattempo è bloccata in Kenya, ha controdenunciato la manager per estorsione. Per estinguere il procedimento penale, infatti, pare sia necessario il parere favorevole della parte danneggiata, che lo darà soltanto dopo avere ricevuto il risarcimento richiesto.

Secondo l'avvocata, tra l'altro, questa sarebbe una specie di 'usanza' da parte degli stranieri, per risolvere in breve tempo le cause civili utilizzando il fermo di polizia. Un 'modus operandi' che Duzioni sarebbe intenzionata a far cessare.