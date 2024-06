Cane rottweiler azzanna uomo nel Milanese

Morsi violenti alle braccia. Sangue, urla di dolore e poi l'arrivo dei soccorsi. Un cane rottweiler ha azzannato un uomo di 57 anni a Mazzo di Rho (Milano), nel primo pomeriggio di mercoledì.

L'uomo, di Nerviano (Milano), è stato soccorso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) intervenuto con un equipaggio in ambulanza in via Gabriele D'Annunzio. Il ferito avrebbe riportato importanti ferite a entrambe le braccia. Un braccio in particolare sarebbe ridotto molto male. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale locale.

Oltre ai soccorritori, in via D'Annunzio sono arrivati i carabinieri e la polizia locale di Rho. Stando a una prima ricostruzione, sembra che l'animale sia fuggito dopo l'aggressione, avvenuta per motivi ancora da chiarire.