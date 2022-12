Allarme per una persona travolta da un treno, ma era un cane

La richiesta d'aiuto è arrivata dieci minuti dopo la mezzanotte. L'urto, il tonfo sordo e la macchina dei soccorsi che si mette in moto. Allarme nella notte tra domenica e lunedì a Milano per un presunto incidente ferroviario avvenuto poco distante da via Cassinis, a due passi dalla stazione di Rogoredo.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polfer e i tecnici di rete ferroviaria italiana dopo che un macchinista aveva segnalato di aver travolto una persona. Nel buio, il conducente del convoglio ha "sentito" l'impatto e ha immediatamente dato l'allarme, convinto di aver investito un uomo.

I soccorritori hanno poi accettato che in realtà il treno aveva centrato un cane che si era avventurato sui binari. Per l'animale non c'è stato nulla da fare: è stato trovato morto poco distante. Si è registrato qualche disagio alla circolazione, comunque in quel momento già "ridotta" dall'orario notturno.