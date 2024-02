Il cane cade nel Lambro e lui si tuffa per salvarlo ma non riesce a risalire

Brutta avventura ma con lieto fine domenica mattina per un cane e il suo padrone a Monza. Erano circa le 8.45 quando in via Mentana, nel punto dove scorre il Lambro un uomo si è tuffato in acqua nel tentativo di salvare uno dei suoi cani che, fuggendo dal suo controllo, era caduto nel fiume. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco con l'autopompa e l'autoscala, come racconta MonzaToday.

Polizia, vigili del fuoco e ambulanze in via Mentana

In supporto dal comando di Milano, una squadra fluviale e del nucleo sommozzatori, ma l'intervento è stato risolto senza il loro ausilio dalle squadre presenti di Monza.I pompieri hanno aiutato l'uomo a risalire appoggiando una scala sulla riva. Anche il cane è stato salvato. Intervenuti anche la polizia di Stato e i soccorsi del 118 Areu anche se non c'è stato bisogno di cure mediche.