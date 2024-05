Pitbull azzanna una bambina di due anni nel Milanese: è gravissima

Una bambina di 2 anni è in gravissime condizioni dopo che un cane di razza pitbull l'ha azzannata mentre giocava con la sorellina gemella in casa, a Sesto San Giovanni (Milano). L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, in un appartamento di via Fratelli Picardi 124.

Il pitbull avrebbe aggredito e ferito gravemente la piccola di 2 anni e mezzo per cause ancora da capire. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). La piccola è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illesa l'altra bambina.

Ferita invece la zia delle minori. La donna, nel tentativo di sottrarre le nipotine dall'aggressione del cane, ha riportato ferite da morso profonde ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Sesto San Giovanni e il personale Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

L'altro episodio al Quartiere Adriano

Appena dieci giorni prima, venerdì 3 maggio, un altro cane pitbull aveva morso un bambino di 10 anni in un appartamento di via Trasimeno a Milano. Anche in quel caso era un animale che apparteneva alla famiglia ma, per cause non del tutto chiare, si è improvvisamente agitato e ha attaccato il piccolo, mordendolo al tronco e alla gamba.

Il comportamento dell'animale era stato segnalato alle autorità e il molossoide era stato portato al canile per l'osservazione obbligatoria e il percorso di rieducazione. Il bimbo, in quel caso, se l'era cavata con alcuni giorni di prognosi.