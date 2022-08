Il cane poliziotto che becca il pusher di 'coca' al bar

Il fiuto del cane poliziotto non ha sbagliato, portando i colleghi dritti da un uomo che era seduto al bar. Lui ha provato a buttare via la droga, a spingere via gli agenti e scappare, ma alla fine è stato fermato e arrestato. L'episodio intorno alle 20 di giovedì 18 agosto in viale Suzzani, zona Bicocca.

Quando il pusher, un 21enne italiano, si è accorto di essere stato scoperto, ha provato a buttare via un involucro. I poliziotti allora lo hanno subito fermato per controllarlo, ma il ragazzo si è opposto, iniziando una breve colluttazione.

Poco dopo è stato bloccato. Addosso aveva 5 dosi di cocaina per un totale di quasi due grammi, oltre a 50 euro in banconote di piccolo taglio. Per lui è partito l'arresto per spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, visto che mentre cercava di fermarlo uno dei poliziotti ha riportato alcune contusioni.