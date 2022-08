Cane cade dal balcone e muore: padrone denunciato

Il sospetto della polizia locale di Rozzano è che il padrone di casa abbia gettato il proprio cane dal balcone, tanto che l'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali e il corpo del segugio è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti.

La vicenda è questa: un cane di 3 anni è morto giovedì pomeriggio, dopo essere caduto dal terzo piano di un appartamento a Rozzano (Milano). Il fatto, in una zona residenziale della città, è accaduto sotto gli occhi di una passante. La donna ha visto il cane cadere violentemente sul cemento ed ha chiamato la polizia locale.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il proprietario dell'animale in auto. Aveva già caricato sulla vettura la salma del cagnolino. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei vigili l'uomo ha dichiarato che il cane è saltato dalla finestra del bagno verso il balcone ma non è riuscito a raggiungerlo.

Il racconto non ha convinto la locale e il padrone è stato quindi denunciato a piede libero per maltrattamento animali. La salma del segugio è stata sequestrata e sono in corso le indagini per ricostruire se sia stato un incidente o se sia stato un gesto di violenza estrema da parte del proprietario.