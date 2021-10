Uomo gira con un cane in tasca a testa in giù: cucciolo salvato da una poliziotta (che lo adotterà)

Ha salvato la vita a quel cucciolo. E adesso gliene regalerà una nuova, al sicuro. Pomeriggio speciale quello di giovedì per una poliziotta della Questura di Milano, che durante il servizio - insieme a un collega - ha fermato per un normale controllo un 31enne, cittadino tunisino, in via Privata Urbino, alla Comasina.

Appena hanno bloccato l'uomo, l'agente e il collega hanno notato che aveva uno strano rigonfiamento sotto la giacca. Controllando, i poliziotti hanno scoperto che nella tasca destra del giubbotto il 31enne aveva un cagnolino di meno di un mese a testa in giù, rischiando così di farlo soffocare.

Quando i ragazzi della Volante hanno chiesto spiegazione all'uomo, l'uomo ha detto che voleva regalare il cane al figlio e che in fondo era soltanto un animale e che lui non stava facendo nulla di male. Il cucciolo chiaramente è stato sequestrato e portato al sicuro in Questura, dove è stato visitato dai veterinari del canile comunale e tenuto al caldo. Dopo tutte le verifiche del caso, il cagnolino sarà adottato proprio dalla poliziotta che gli ha salvato la vita. Il suo vecchio padrone, invece, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di maltrattamento di animali.