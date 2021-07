Cagnolino rischia di precipitare nel vuoto dal balcone: salvato dai pompieri

È successo in via Veniero a Milano (zona Fiera) nella giornata di lunedì 19 luglio

Ha rischiato di precipitare nel vuoto e morire ma fortunatamente è rimasto incastrato con una zampa posteriore nella balaustra di un balcone al terzo piano ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Salvataggio in extremis per un cagnolino in via Sebastiano Veniero a Milano (zona Fiera) nella giornata di lunedì 19 luglio.

I pompieri del comando provinciale di Milano sono intervenuti in seguito alla richiesta di alcuni condomini che avevano notato il cane pericolosamente in bilico sul balcone. Una vota arrivati sul posto con un'autopompa hanno prima teso un telone in modo che se il cane fosse scivolato verso terra il "lenzuolo" avrebbe attutito l'impatto; successivamente hanno aperto le scale di legno, raggiunto l'appartamento al terzo piano e tratto in salvo il cagnolino.

Il video del salvataggio