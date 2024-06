Cane rottweiler azzanna uomo nel Milanese, proprietario portato al comando della Locale

Morsi violenti alle braccia. Sangue, urla di dolore e poi l'arrivo dei soccorsi. Un cane rottweiler ha azzannato un uomo di 57 anni a Mazzo di Rho (Milano), nel primo pomeriggio di mercoledì. È successo in via Gabriele D'Annunzio. Il ferito ha riportato importanti ferite a entrambe le braccia. Un braccio in particolare sarebbe ridotto molto male. È stato trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo all'ospedale di Rho, ma successivamente i medici hanno valutato più gravi del previsto le sue condizioni.

La polizia locale di Rho, guidata da Antonino Frisone, intervenuta sul posto, grazie anche ai testimoni ha rintracciato il proprietario del cane, un 40enne del posto, e lo ha portato al comando per chiarimenti insieme a un 25enne che si trovava in compagnia della vittima. Il cane in un primo momento sembrava essersi allontanato dal posto, ma è stato trovato col proprietario e a sua volta portato al comando di polizia locale.

La dinamica è in fase di chiarimento.