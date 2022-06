Incidente sul lavoro a Canegrate: operaio schiacciato da due sacchi da 600 kg

Un operaio di di 47 anni è rimasto schiacciato da due sacchi di 600 kg di bakelite in una ditta di via Forlì a Canegrate (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 15 giugno.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 7, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni dell'incidente non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri di Legnano, intervenuti sul posto insieme ai tecnici di Ats. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 47enne stesse spostando un sacco di bakelite da 6 quintali quando è stato schiacciato da altri due. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi colleghi che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori del 112 con un'ambulanza e un'automedica in coccide rosso.

L'uomo è stato poi trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese, le sue condizioni sono delicate.