Gli uomini che legano due cani a un cancello e li abbandonano. Video

Qualche giro davanti al cancello, quasi a voler essere certi che non ci siano occhi indiscreti. Poi il guinzaglio legato alle inferriate e la fuga, mentre i due cani abbaiano senza sosta. Due pitbull sono stati abbandonati nei giorni scorsi fuori dalla sede di Segrate della "Lega del cane", come mostra il video pubblicato dalla stessa associazione sui social per chiedere un intervento della politica. Nelle immagini si vede chiaramente il momento in cui i due cani vengono lasciati in strada dai padroni che poi vanno via.

"Questo succede oggi, davanti all'ingresso del nostro rifugio e vogliamo che questo video diventi virale e che rompa il silenzio di troppi: dovete aiutarci", l'appello del gruppo. "Perché pitbull e molossi sono un'emergenza vera, vittime di persone come queste che se ne liberano in questo modo oppure passati di mano in mano, le une peggiori delle altre, sfruttati da delinquenti, coinvolti in contesti sociali disagiati, oppure gestiti da chi non è in grado di farlo", hanno continuato dalla "Lega del cane Milano".

"Il silenzio è quello della politica che non legifera e delle associazioni che si girano dall'altra parte perché l'argomento è scomodo. Non c'è più tempo, i canili non possono fronteggiare questa emergenza. Chiediamo leggi che tutelino questi cani dalla nostra incapacità, chiediamo regole e requisiti perché non sono cani per tutti, chiediamo una 'save list' di cani da salvare. Perché pitbull e molossi? Perché i numeri e la realtà parlano chiaro: sono loro che affollano i nostri canili e ci restano perché di difficile adozione", hanno sottolineato i volontari.

"Chiediamo alle associazioni che come noi vivono questa realtà di farsi sentire, perché - hanno concluso - non ci deve essere spazio per una politica ostaggio dei like dei social ma che agisca".