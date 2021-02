Cani e conigli in pessime condizioni e nel degrado: il sequestro nel Milanese, donna multata

Otto cani in una situazione igienica a dir poco degradata, senza acqua da bere e, per uno dei tre recinti in cui erano rinchiusi, senza un riparo dal freddo e dalle intemperie atmosferiche.

Una vera e propria "casa degli orrori" quella scoperta dalle guardie zoofile dell'Oipa milanese a San Zenone al Lambro. Oltre ai cani all'esterno, le guardie hanno scoperto anche tre conigli in un sottoscala e due cani di razza chihuahua in una camera da letto.

Le guardie sono intervenute insieme alla polizia locale di San Zenone su segnalazione di due cani chiusi in un recinto nel giardino di una abitazione. Recinto che si vedeva fin dalla strada. Ma in realtà, nel giardino dell'abitazione, di recenti esterni ve n'erano tre, per un totale di sei cani: due rottweiler, due amstaff e due meticci. Secondo quanto riferito da Fabio D'Aquila, coordinatore delle guardie zoofile di Oipa Milano, "gli animali non avevano acqua da bere e uno dei tre recinti non offriva neppure alcun riparo dal freddo e dalle intemperie".

Dentro l'appartamento, poi, sono stati trovati due box (di due metri quadrati l'uno) con due volpini italiani e due staffrdshire bull terrier, che vivevano in mezzo alle loro deiezioni. In uno dei box vi erano pericolosissimi cavi elettrici scoperti. Infine, i tre conigli in un piccolo vano buio nel sottoscala e, unici in un contesto accettabile secondo le guardie, i due chihuahua in camera da letto.

Sequestrati otto cani e tre conigli

Le guardie zoofile hanno deciso di sequestrare gli animali che vivevano nelle condizioni peggiori: dunque i tre conigli, i sei cani nei recinti esterni e i due volpini nel box interno. Sono stati invece lasciati alla proprietaria dell'appartamento i chihuahua e gli staffordshire bull terrier.

E non è tutto: in un terrario sono state trovate due tartarughe di terra e in una gabbia due cardellini. La detenzione dei cardellini è vietata dalle norme vigenti, mentre per le tartarughe occorre denunciarne il possesso. Per questi accertamenti, l'Oipa ha avvisato i carabinieri del nucleo forestale di Milano, mentre per gli animali sequestrati la donna è stata multata ai sensi della legge regionale sulla detenzione non idonea di animali. I cani e i conigli sono stati affidati al canile di Vignate.