Cuccioli importati dall'est e uccisi da farmaci vietati: denunciato imprenditore

Avrebbe importato in Italia in modo illegale cuccioli di varie razze di cani, tra cui Cavalier King, Maltese, Barbone nero, Spitz e Chihuahua. L'uomo, un imprenditore del settore, è stato denunciato dai carabinieri forestali. L'accusa è quella di traffico internazionale di cuccioli.

Secondo quanto viene reso noto, l'uomo è titolare di due negozi di animali nel Varesotto. I cuccioli importati illegalmente provengono dall'Europa dell'Est e sarebbero stati strappati prematuramente alle madri, troppo presto rispetto alle leggi che regolano la materia. Per farlo, l'uomo avrebbe falsificato le date di nascita degli animali e i certificati vaccinali. Per un cucciolo il certificato sanitario sarebbe stato assente.

Non è tutto, perché l'uomo, per mascherare sintomi di malattie tra cui il parvovirus, avrebbe somministrato un farmaco illecito per gli animali (il Flagyl-Metronidazolo) ad almeno dieci cuccioli, causando la morte di due di loro. Ingenti quantità del farmaco sono state sequestrate nei due negozi dell'uomo. Le indagini sono state condotte dai carabinieri forestali di Varese e dal raggruppamento Cites (che si occupano di specie protette, dal nome della Convenzione internazionale sulla materia) di Roma, oltre che dalle stazioni dei carabinieri di Busto Arsizio e Varese e dei darabinieri forestali di Arcisate e Tradate, insieme ai veterinari dell'Ats Insubria.