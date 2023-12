Scoperti 24 cani maltrattati e denutriti: "Erano convinti di tenerli bene"

Avevano accumulato ben 24 cani in pochi mesi (prima erano 4 o 5). Quasi tutti molto giovani, quindi da cucciolate 'interne'. Alcuni erano gravemente denutriti e tutti in condizione di estremo degrado igienico-sanitario. Le guardie zooligiche dell'Oipa (Organizzazione internazionale per la protezione degli animali), insieme all'Ats, li ha sequestrati a Motta Visconti, nel Milanese.

Gli animali sono stati microchippati e, per loro, si sta ora cercando una sistemazione nelle strutture di ricovero della zona. Una volta rimessi in salute, a fine iter potranno essere adottati. Ci vorrà comunque del tempo, sia perché si tratta di un sequestro amministrativo, sia perché i cani devono prima tornare a uno stato di salute ottimale.

"Monitoravamo la situazione da qualche tempo", racconta il coordinatore delle guardie zoofile dell’Oipa di Milano e provincia, Fabio D’Aquila: "È stato davvero difficile il recupero di ogni singolo cane. Alcuni non si facevano avvicinare, scappando tra i rovi o mostrandosi aggressivi non essendo mai stati abituati al contatto diretto con l’uomo. Tutto questo avveniva in una situazione igienica terribile: le nostre guardie hanno operato in mezzo a fango e alle feci dei poveri animali".

"Convinti di tenere bene gli animali"

Non sono stati resi noti altri dettagli su chi aveva accumulato i cani, se non che vivono in una situazione di povertà e disagio. D'Aquila riferisce che fossero "convinti di tenere bene gli animali". L'Oipa è intervenuta insieme ai veterinari dell'Ats perché i cani erano molto magri: "Abbiamo pensato che fosse opportuno un controllo sanitario effettuato velocemente sul posto", aggiunge il responsabile delle guardie zoofile dell'Oipa.

L'organizzazione sottolinea che "la mania di accumulo di animali" è a tutti gli effetti "una forma di maltrattamento", da trattare come tale da parte delle autorità e di chiunque venga a conoscenza di contesti di questo tipo.