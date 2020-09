Accumulatrice seriale di cani ne aveva 38 in una stanza, avviata campagna di adozione

È partita la campagna di adozione per 38 cani sequestrati nei giorni scorsi a Marcignago, in provincia di Pavia, ad una donna, un’accumulatrice di cani, che li teneva in pessime condizioni. I cani, quasi tutti di razza Breton, secondo l’Enpa sono stati trovati rinchiusi in una stanza, al buio, malnutriti, ricoperti di feci e urine e con le carni devastate da pulci e mosche. Recuperati dall’ente sono stati affidati al rifugio di Pavia. Stanno lievemente meglio, reagiscono alle prime cure.

Alcuni di loro sembrano essere meno spaventati e più socievoli. In molti sono stati lavati (tranne quelli più impauriti che hanno necessità ancora di qualche giorno per essere tranquillizzati), tutti sverminati e vengono nutriti con un misto umido e monoproteico. Inoltre, il clima fresco di questi giorni sta aiutando moltissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cani sono stati valutati dagli esperti cinofili del programma Enpa “Rete Solidale” e presto, una volta completate anche le sterilizzazioni, sempre a cura del programma Enpa “Rete Solidale”, saranno affidati alle famiglie adottanti.