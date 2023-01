Un cane quasi in coma, due carcasse e box sporchi: sequestro in un canile-allevamento

27 animali sequestrati e uno portato urgentemente dal veterinario. Questo l'esito di un'ispezione dei carabinieri dei Nas e di Corsico in un canile-rifugio e allevamento di Cornaredo, hinterland nord ovest di Milano.

I militari hanno trovato le carcasse di due animali morti in sacchetti della spazzatura e un cucciolo di bracco denutrito, quasi in coma. Sia nei box sia nei locali interni del canile sono state inoltre riscontrate scarse condizioni igienico sanitarie. Denunciati per maltrattamento di animali la titolare del canile, una 40enne italiana, e il gestore dell'allevamento, un 80enne, anche lui italiano.