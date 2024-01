Lavori alla rete fognaria: chiude una parte della Cassanese

La carreggiata sud della Cassanese (direzione Segrate centro) sarà ridotta a una sola corsia nel tratto tra la rotonda di via Redecesio e il semaforo di via Cava Trombetta. Lunedì 15 gennaio prenderanno il via lungo la Cassanese i lavori per la realizzazione di una nuova conduttura fognaria.

Nel tratto interessato dal cantiere - dalla rotonda dell'Esselunga fino al semaforo di via Cava Trombetta in direzione di Segrate centro - verrà ristretta la carreggiata a una sola corsia di marcia con l'istituzione del limite di velocità a 30 Km/h come da ordinanza.

Per la durata dell'intervento, circa tre settimane salvo complicazioni e imprevisti, la circolazione sulla carreggiata sud sarà quindi più difficoltosa. Sono in fase di installazione cartelli di preavviso dei lavori.