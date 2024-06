La metro di Milano rallentata da un cantiere: tutte le info e gli orari

Dal 10 giugno e per quasi tutta l'estate i treni della metropolitana verde di Milano, la M2, saranno rallentati per via di un cantiere. Si tratta dei lavori per permettere l'apertura di un cantiere che durerà per quasi tutta l'estate e permetterà di posizionare le barriere anti rumore tra i quartieri attraversati dalla verde nel tratto scoperto in città.

"Barriere anti rumore su M2: cantiere dal 10 giugno all'8 settembre", recita l'annuncio di Atm. "Con la fine dell'anno scolastico - la nota - avvieremo il cantiere per conto del Comune di Milano per realizzare le barriere anti rumore nei quartieri di Cimiano e Crescenzago, a tutela dei residenti che vivono nelle vicinanze della linea M2".

"Durante i lavori - prosegue Atm - la linea sarà sempre in servizio. Per permettere il cantiere, dal 10 giugno all'8 settembre i treni dovranno viaggiare a velocità limitata tra Cimiano e Crescenzago. Di conseguenza potrebbero aumentare i tempi di viaggio nelle due direzioni". Potete consultare gli orari della linea a questa pagina.