Il cantiere che rallenterà i treni della metro a Milano

I treni della metropolitana verde di Milano, la M2, saranno rallentati per permettere l'apertura di un cantiere che durerà per quasi tutta l'estate e permetterà di posizionare le barriere anti rumore tra i quartieri attraversati dalla verde nel tratto scoperto in città.

"Barriere anti rumore su M2: cantiere dal 10 giugno all'8 settembre", recita l'annuncio di Atm. "Con la fine dell'anno scolastico - la nota - avvieremo il cantiere per conto del Comune di Milano per realizzare le barriere anti rumore nei quartieri di Cimiano e Crescenzago, a tutela dei residenti che vivono nelle vicinanze della linea M2".

"Durante i lavori - prosegue Atm - la linea sarà sempre in servizio. Per permettere il cantiere, dal 10 giugno all'8 settembre i treni dovranno viaggiare a velocità limitata tra Cimiano e Crescenzago. Di conseguenza potrebbero aumentare i tempi di viaggio nelle due direzioni".

I nuovi orari della metro verde dal 10 giugno

Potete consultare gli orari della linea a questa pagina.