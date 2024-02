Senza stipendio da cinque mesi, si barricano nel cantiere

Attimi di tensione in un cantiere di viale Lazio a Rozzano nella mattinata di giovedì 15 febbraio: alcuni muratori si sono arrampicati sul tetto di un palazzo in ristrutturazione per protestare control il mancato pagamento degli ultimi cinque stipendi.

Tutto è iniziato intorno alle 8, come riferito dalle forze dell’ordine. Un operaio di 22 anni è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dopo essersi versato addosso della benzina. Non si è dato fuoco, ma stato accompagnato in ospedale a causa del bruciore provocato dal combustibile. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale, oltre al sindaco di Rozzano Gianni Ferretti.

La protesta è terminata intorno alle 11.30, quando è stata intavolata una mediazione tra operai, amministratore di condominio e titolari dell’azienda. Sul palazzo è in corso un intervento di riqualificazione iniziato con il superbonus, l’immobile è in parte di proprietà di Aler e in parte dei condomini che hanno comprato l’alloggio.