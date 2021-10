La coppia che scassina 12 cantine a Milano, in un solo giorno

Una coppia con la stessa 'occupazione' (illegale). scassinare le cantine per rubare al loro interno. In un solo giorno, sabato 9 ottobre, a Milano i due ne avevano forzate una dozzina. Ma qualcuno si è accorto della loro presenza e ha avvisato la polizia, così per entrambi sono scattate le manette. L'accaduto nel pomeriggio in via Oglio, zona Corvetto.

Agli arresti due ventenni marocchini, entrambi irregolari in Italia, che sono stati notati mentre si aggiravano nel locale cantine di uno stabile: qualcuno ha alzato la cornetta per avvisare il 112. Sul posto è accorsa una volante del Commissariato Mecenate i cui agenti hanno bloccato entrambi ancora all'interno di una cantina, trovandoli in possesso di tutti gli arnesi necessari allo scasso.

A quel punto la coppia è stata tratta in arresto per tentato furto in abitazione aggravato, in concorso. Dodici le cantine che i due giovani ladri erano riusciti a forzare all'interno del palazzo dove sono stati fermati.