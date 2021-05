L'uomo che occupa le cantine per riempirle di bici rubate

Ha occupato cinque cantine nel palazzo dove abita e ha rubato delle bici sempre nello stesso stabile, ma è stato colto in flagrante. Arresto per tentato furto in abitazione, nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio in via Baroni, zona Gratosoglio. A finire in manette un 48enne italiano, indagato anche per ricettazione e occupazione abusiva.

Dopo che qualcuno ha chiamato il 112 segnalando che un uomo stava cercando di entrare nelle cantine, gli agenti sono accorsi sul posto sorprendendolo all'interno di una delle cinque cantine che aveva occupato abusivamente nell'edificio dove risiede.

Il reo attraverso un attrezzo apposito aveva tagliato il lucchetto di alcune biciclette dei suoi vicini, per poi scassinare le cantine, occuparle abusivamente e parcheggiare le bici rubate all'interno di una di queste.