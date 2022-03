I lavoratori sfruttati e sorvegliati nel capannone delle grandi firme del made in Italy

Le telecamere per controllare che tutti facessero il proprio lavoro. I letti e la cucina all'interno per evitare di perdere troppo tempo. E i documenti, per alcuni di loro, totalmente inesistenti. I carabinieri della compagnia di Desio, in collaborazione con i militari dell'ispettorato del lavoro di Milano, hanno "fermato" nelle scorse ore un'azienda tessile di Lissone, in Brianza, che si occupava - si legge in una nota dell'Arma - della produzione di abiti per le grandi firme del made in Italy.

Al momento del blitz nella ditta, di proprietà di un imprenditore di origine asiatica, sono stati trovati 27 lavoratori, suoi connazionali, di cui 5 totalmente in nero. I dipendenti, stando a quanto accertato dalle indagini, alloggiavano all’interno di un piccolo dormitorio ricavato nello stesso capannone in cui dormivano "ai limiti delle normali condizioni di igiene con impianti elettrici non a norma". E sempre nella struttura era stata creata, abusivamente, una cucina in "uno spazio angusto" e sporco.

Ma non solo. Perché i carabinieri hanno anche scoperto diversi impianti di videosorveglianza con cui il datore di lavoro "controllava a distanza" gli operai, mentre erano seduti nelle loro postazioni. I militari hanno quindi sospeso l'attività produttiva e hanno staccato multe per un totale di 55mila euro.