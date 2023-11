Quanto costerà svuotare un capannone trasformato in discarica abusiva

Più di mille metri cubi di rifiuti (visibili) in un capannone a Cornaredo, in via Milano, accumulati illegalmente. L'immobile è ora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e i rifiuti vanno rimossi. Per questo la giunta regionale della Lombardia ha approvato un finanziamento di 270mila euro da destinare al Comune di Cornaredo.

"Un intervento necessario", commenta Giorgio Maione, assessore all'ambiente in Regione: "In un momento di difficoltà economica per gli enti locali bisogna fare squadra per prevenire problemi connessi all'attività di gestione dei rifiuti". Che nel caso specifico sono di tipo speciale, composti da materiali misti, in parte plastica e tessuti. L'amministrazione di Cornaredo aveva chiesto il finanziamento e, quando il denaro sarà pronto, procederà alla 'caratterizzazione' dei rifiuti e al successivo conferimento presso impianti idonei.