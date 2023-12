Capodanno, alcol vietato in centro e presidio sanitario in Duomo

È stato messo a punto il piano per la sicurezza durante la notte di Capodanno. Il piano, definito dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, prevede principalmente due provvedimenti: un dispositivo di vigilanza nei luoghi in cui si verificano particolari concentrazioni di persone e un'ordinanza del sindaco per limitare la vendita e somministrazione di bevande in bottiglie, vetro e lattine, e di superalcolici.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, saranno predisposti particolari dispositivi di sicurezza con il coinvolgimento delle forze di polizia, della polizia locale e dei vigili del fuoco, anche per prevenire criminalità e intemperanze, nonché per assicurare un pronto intervento di soccorso, con un presidio sanitario in piazzetta Reale. Inoltre è stata disposta una vigilanza rafforzata della polizia stradale, per garantire la sicurezza nella circolazione su strade e autostrade non solo la notte di Capodanno ma anche nei giorni precedenti e successivi.

L'ordinanza del sindaco, infine, riguarderà l'area interna alla circonvallazione esterna (quella della 90-91) e vieterà la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie e in contenitori di vetro e lattine e la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante.