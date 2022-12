Il capodanno blindato di Milano: alcol off limits e controlli in Duomo

Nessun concerto, nessuna festa, alcol vietato e controlli a raffica. È questa la ricetta del capodanno blindato di Milano, che ha l'obiettivo di prevenire violenze analoghe a quelle che si sono verificate lo scorso anno, ai danni di almeno nove vittime.

Il diktat della massima sicurezza impone un amplissimo dispiegamento di forze dell'ordine, con polizia e carabinieri a presidiare piazza Duomo e il centro. I particolari del piano delineato dal questore Giuseppe Petronzi e dal prefetto Renato Saccone verranno resi noti dopo l'incontro di venerdì in via Fatebenefratelli.

In Duomo si punterà a evitare le concentrazioni di persone che potrebbero portare a episodi di aggressione. Per questo saranno presenti anche agenti in borghese. Sempre per motivi di sicurezza, non sarà consentito portare alcol e bottiglie di vetro: il sindaco Beppe Sala firmerà un'ordinanza ad hoc. Restano invece consentiti, vista l'ultima sentenza del Tar, i fuochi artificiali, che Palazzo Marino aveva provato a vietare.

La notte di capodanno 2022 proprio piazza Duomo era stata teatro di violenze sessuali e rapine, per le quali tre maggiorenni e due minori erano finiti a processo. All'epoca era circolato molto sui social il video che testimoniava l'aggressione ai danni di due ragazze tedesche.