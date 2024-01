Guerriglia con la polizia a Capodanno: migliaia di botti, feriti e denunciati

Dalla questura fanno sapere che le forze dell’ordine hanno controllato circa 1.500 persone e 6 giovani sono stati sono stati accompagnati in questura perché senza documenti. Altri 6 giovani sono stati denunciati: tre per il porto di oggetti atti ad offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché inottemperante all’obbligo di dimora presso il comune di Torino e uno per il porto abusivo di arma. In via Zamagna e piazza Selinunte (zona San Siro), la polizia è intervenuta per dei facinorosi che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della polizia. Alcuni ragazzi hanno anche lanciato sassi in direzione degli agenti.

Si stima che, nelle fasi di maggiore afflusso, in piazza Duomo e aree immediatamente prossime si sia registrata la presenza di circa 25.000 persone.

Sotto, i festeggiamenti nei video di MilanoBellaDaDio

Feriti per i petardi, intossicati per l'alcol e incendi

Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco a Milano per lo spegnimento di piccoli incendi dovuti ai fuochi. Non si sono registrate particolari situazioni di rischio. In Duomo, 17 persone sono state soccorse al presidio del 118: alcune di loro sono stati medicate per l'esplosione dei petardi e hanno riportato lievi ustioni. Non sono in pericolo di vita.

A Paderno, intorno a mezzanotte, una ragazza di 28 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo aver ingerito sostanze pericolose: le sue condizioni sono stabili, ora è in ospedale a Garbagnate. Due ragazzini, all'1, sono caduti in piazza San Babila rimanendo feriti: gli operatori del 118 li hanno medicati in codice verde. Trovato un uomo di 36 anni in intossicazione etilica in piazza Bausan; così un'altra 19enne in piazza Clotilde. Soccorsa una donna di 48 anni in via Pavia sempre per eccessi con l'alcol, poi un altro 20enne in via Torino. Le condizioni di una 29enne in via Toffetti, inoltre, erano gravi ed è stata trasportata al Policlinico alle 6. Non sono mancati incidenti e risse. Sono finiti al Fatebenefratelli anche un 18enne e un 21enne dopo aver bevuto troppo, soccorsi in via Camoens.