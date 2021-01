Barricate infuocate, botti e spari per strada: a Milano il 2021 è iniziato così

Barricate fatte con la spazzatura e poi incendiate, poi pensiline devastate e petardi esplosi in mezzo alla strada. Atti vandalici, non bravate. Tutti svolti i barba ai divieti e alle restrizioni imposte dal governo. Tutti documentati e pubblicati sui social. È successo a Milano nella notte tra San Silvestro e Capodanno 2021.

E se nel 2019 l’epicentro della devastazione era via Gola questa volta il tutto è accaduto in altre zone della città: “Numerose sono le segnalazioni di botti e di situazioni non in linea con il decreto da parte dei cittadini dei quartieri Affori, Padova, San siro, Corvetto”, ha commentato Fabiola Minoletti, vicepresidente coordinamento dei comitati milanesi.

Durante la notte diversi cestini dell’immondizia sono stati incendiati, altri fatti saltare. Non sono poche, invece, le persone che si sono impossessate delle strade (violando il coprifuoco) per esplodere petardi o accedere fontane di fuochi artificiali. Tra mezzanotte e l'alba i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno effettuato una trentina di interventi per spegnere roghi innescati dai fuochi artificiali.

L’unica magra consolazione è che sono diminuiti i feriti causati dai botti: solo quattro persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il più grave è u 54enne di San Giuliano Milanese che ha perso due dita della mano destra e si è procurato una ferita all’addome. Non solo: un 44enne si è ferito allo zigomo sinistro; un 17enne alla coscia e infine il bambino di 3 anni si è fatto male alla palpebra.

Non sono mancati gli spari per le strade della città: tre persone sono state denunciate per procurato allarme dopo che avevano sparato per le strade della città con pistole scacciacani. Le strade della città, infine, si sono tinte di sangue: un malvivente ha ferito due persone con colpi di arma da fuoco in via Gigante a Milano.