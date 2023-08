Capotreno minacciato con delle forbici a Milano

Prima ha minacciato il capotreno con un paio di forbici. Poi, quando i poliziotti l'hanno fermato, ha iniziato ad agitarsi e provato a farsi del male. Infine, ha colpito e minacciato anche gli agenti. Questo, nei giorni scorsi, nella stazione di Rogoredo, il pomeriggio di un uomo di 34 anni italiano che era sotto effetto di alcol e droga.

Il 34enne alla fine è stato sedato grazie all'intervento del 118, per poi essere arrestato per evasione: come accertato dalla questura avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari. Con precedenti per comportamenti aggressivi e violenti anche contro i familiari, l'uomo si era liberato del braccialetto elettronico ed era andato in stazione. Dopo l'arresto, è stato portato a San Vittore.