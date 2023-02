Richiama un uomo che fuma a bordo (senza biglietto): capotreno presa a pugni in faccia

Picchiata per aver fatto il proprio lavoro. Colpita semplicemente per aver chiesto a quel passeggero di rispettare le regole. Una donna di 37 anni, capotreno di Trenord, è stata aggredita mercoledì mattina durante il suo turno di lavoro da un viaggiatore che è poi scappato.

La violenza è esplosa verso le 10.40 a bordo del convoglio 24530 della linea S5, partito da Treviglio e diretto a Varese. Poco prima di arrivare a Pioltello, la 37enne ha trovato in uno dei vagoni un uomo che fumava e che non aveva il biglietto. Quando la vittima gli ha chiesto di scendere, lui per tutta risposta l'ha presa a pugni in faccia e si è poi allontanato.

Soccorsa dall'equipaggio in un'ambulanza del 118, la dipendente Trenord è stata portata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio. I carabinieri hanno raccolto la sua testimonianza e stanno cercando di dare un nome e un volto all'aggressore, descritto come nordafricano. La corsa del treno è stata soppressa.