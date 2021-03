Capriolo resta intrappolato nel Naviglio a Trezzano: salvato dalla polizia metropolitana

È successo nel pomeriggio di sabato 13 marzo, l'animale è in buone condizioni

Era rimasto intrappolato all'interno del Naviglio in secca e non riusciva più a uscire. Ha rischiato di morire, ma è stato salvato. Disavventura a lieto fine per un giovane capriolo a Trezzano sul Naviglio nel pomeriggio di sabato 13 marzo.

L'animale è stato individuato e fermato dagli agenti polizia metropolitana e del nucleo ittico venatorio. L'animale, spaventato ma in buone condizioni, è stato trasportato al centro recupero animali selvatici di Vanzago per gli accertamenti del caso.