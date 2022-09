Carabiniere tira un calcio in testa a un uomo prima dell'arresto

Botte in faccia e poi anche un calcio in testa mentre è a terra. Così un carabiniere ha colpito uno dei tre uomini arrestati dopo l'inseguimento di martedì mattina in via Gattamelata, zona Fiera.

In un video virale sui social si vede il militare correre in direzione del fuggitivo, per poi raggiungerlo dietro a una colonna e infine bloccarlo contro una parete. A questo punto l'uomo viene preso a colpi in faccia e poi, mentre è sdraiato a terra, il primo carabiniere gli sferra un calcio alla testa.

Poco prima militari avevano provato a fermare l'auto, una Bmw con a bordo 4 persone, ma senza riuscirci. Il conducente aveva tirato dritto imboccando la strada che porta al tunnel di via Gattamelata dove, dopo aver urtato 3 auto in coda, la Bmw si era ribaltata. I 4 uomini erano riusciti a uscire ed erano scappati in direzione di Casa Milan attraversando tutto il tunnel.

Proprio davanti alla sede della società di calcio sono stati fermati 3 dei 4 passeggeri dell'automobile: il quarto è riuscito a scappare. Qui sono anche state immortalate le violenze da parte di un militare nei confronti di uno degli arrestati.