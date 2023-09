Carabiniere si toglie la vita con l'arma d'ordinanza

È stato trovato nel bagno dell’hub migranti di Bresso, dove era in servizio, il carabiniere morto giovedì. L’uomo, 42 anni originario di Napoli, si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza proprio sul posto di lavoro. A trovarlo i colleghi, che intorno alle nove e mezza di mattina hanno allertato i soccorsi. I rilievi dei carabinieri del comando provinciale hanno escluso qualsiasi dubbio: si tratta di suicidio.

L’uomo, papà di due bambine di 8 e 10 anni, era in servizio al Terzo Reggimento di Milano, in attività all’hub migranti di via Clerici a Bresso. Secondo le prime testimonianze l’uomo non avrebbe espresso malessere né raccontato a nessuno problemi personali che lo avrebbero spinto al gesto fatale.

Secondo quanto emerge dai dati rilevati dall’Osservatorio suicidi in divisa, questo sarebbe il 33esimo suicidio tra forze dell’ordine dall’inizio del 2023.

