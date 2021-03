"Adesso ti taglio la gola", carabinieri aggrediti e feriti dal branco: arrestati due ragazzini

Avevano sfidato a viso aperto i militari. Totalmente fuori controllo, si erano scagliati contro gli uomini dell'Arma con violenza e ferocia. E adesso per quello dovranno pagare. Un 17enne di Arese e un 18enne di Rho, all'epoca dei fatti ancora minorenne, sono stati arrestati mercoledì mattina dai carabinieri con le accuse di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale aggravata continuata, oltraggio a pubblico ufficiale, furto e porto illecito di oggetto atto ad offendere.

I due sono stati fermati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale per i minorenni di Milano, che ha disposto per loro la misura cautelare in istituto di pena minorile e il collocamento in comunità.

I due si sarebbero resi responsabili - spiega l'Arma in una nota - "di una serie di eventi delittuosi dall’ottobre del 2020 al gennaio del 2021 nei comuni di Arese, Lainate e Rho". Soprattutto lo scorso 25 ottobre, i ragazzini avevano aggredito due carabinieri intervenuti fuori da "Il centro" di Arese dopo una segnalazione per schiamazzi e assembramenti e avevano ferito entrambi colpendoli con dei pugni al volto.

L'aggressione ai carabinieri

Quel giorno, una domenica, tutto era iniziato verso le 16.30, quando i militari erano stati allertati dalla centrale operativa per una rissa che stava scoppiando tra un gruppo di giovani - tra cui i due arrestati - e una coppia dopo una discussione nata per la presenza di tre cani.

Una volta arrivati, gli uomini in divisa - in due e in netta minoranza - avevano cercato di identificare i presenti e avevano subito dovuto fare i conti con la violenta reazione dei ragazzini e dei loro amici, che - come testimoniano alcuni video pubblicati sui loro profili Instagram - poco prima si erano divertiti a lanciare sassi contro l'ingresso del centro commerciale.

Per lunghi minuti, almeno una decina, la situazione era stata sul punto di esplodere, con uno dei ragazzi - un giovane a torso nudo - che aveva continuato a sfidare e minacciare i carabinieri al grido di "te lo giuro, ti taglio la gola" e "quando esco ti vengo a prendere". Dopo insulti - "infami", "pezzi di m..." - e promesse di vendetta, un 21enne, che era stato arrestato in flagranza, aveva anche lanciato un coltello di 12 centimetri contro i militari, colpendo, e danneggiando lievemente, l'auto dell'Arma.

Alla fine, non senza fatica e anche grazie all'intervento dei rinforzi, i carabinieri erano riusciti a riportare la calma e avevano dichiarato in arresto proprio il 21enne, mentre suo fratello 17enne era stato denunciato a piede libero. Mercoledì mattina sono scattate le manette.