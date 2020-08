Ubriaco e alterato dalla droga, minaccia e insulta l'ex, titolare di un bar: prende 3 anni

3 anni di reclusione. E' questa la pena inflitta a un 45enne, processato nelle scorse ore con rito direttissimo, arrestato dai carabinieri di Rosate il 15 agosto scorso a Gaggiano (Milano) con l'accusa di atti persecutori.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'arresto è avvenuto attorno alle 20.30 quando i militari sono intervenuti presso un bar in quanto l'uomo in stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcool e stupefacenti, stava minacciando e usava violenza contro l'ex convivente di 44 anni, titolare dell'esercizio pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato quindi fermato e arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. Inoltre, il 45enne era stato denunciato all'autorità giudiziaria l'11 agosto a seguito di una denuncia sporta dalla vittima sempre per atti persecutori. Attualmente è detenuto nel carcere di Pavia.