Milano, donna cerca di suicidarsi in casa: carabinieri la rianimano e le salvano la vita

L'hanno riportata in vita. Letteralmente. Non si sono arresi neanche quando sembrava non ci fosse più niente da fare e alla fine hanno avuto ragione loro. Sabato sera "speciale" per due carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano, che sono riusciti a salvare la vita a una donna che aveva deciso di farla finita.

L'allarme è scattato verso le 21.30, quando il 112 ha inviato i militari in un appartamento in zona Brera perché la proprietaria dell'abitazione aveva appena inviato un messaggio all'ex marito per dirgli che era pronta a suicidarsi. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il fratello della donna - che aveva cercato di impiccarsi con un cappio improvvisato -, che provava a soccorrere la vittima.

Gli uomini del Radiomobile, senza perdere neanche un istante, hanno iniziato a praticarle il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca e hanno subito chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 con la massima urgenza.

Alla fine il cuore della donna ha ricominciato a battere e lei è stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso: era viva e si riprenderà. In casa i militari hanno trovato anche alcuni fogli che confermavano la sua intenzione di farla finita. Ma per fortuna loro sono arrivati giusto in tempo.