Prende a calci una macchina: poi arriva il proprietario e lo picchia

Calci all'auto e al proprietario. Un ragazzo di 22 anni, un giovane italiano, è stato denunciato nella notte tra sabato e domenica a Milano con le accuse di danneggiamento e lesioni personali dopo aver picchiato un 25enne, anche lui italiano, che era intervenuto "a difesa" della sua macchina.

Stando a quanto appreso, infatti, il 22enne - completamente ubriaco - avrebbe iniziato a colpire la vettura del ragazzo, che era parcheggiata in strada in zona via Lecco. Quando il proprietario del veicolo ha chiesto spiegazioni, l'aggressore per tutta risposta lo ha preso a calci, tanto che è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

A fermare il giovane, poi indagato a piede libero, sono stati i carabinieri della compagnia Milano Duomo e del 3 reggimento Lombardia che proprio tra sabato e domenica hanno effettuato una serie di servizi straordinari nel quartiere. Durante i controlli - che hanno portato all'identificazione di 53 persone - un 19enne e un 25enne, entrambi marocchini, sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso per aver rubato il cellulare a una 23enne tunisina.

Un 29enne italiano è stato invece denunciato per guida in stato di ebrezza dopo che l'alcol test ha certificato che era alla guida con un tasso alcolemico di 1,31 grammi per litro, due volte oltre il consentito. Guai in vista anche per un 30enne libico, sorpreso subito dopo aver sottratto il cellulare a un 27enne peruviano e denunciato per furto, e un 30enne marocchino indagato per aver violato un provvedimento di divieto di dimora emesso nei suoi confronti dal rribunale di Milano per rapina, furto e danneggiamento.