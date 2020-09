"C'è uno con un coltello e insegue una donna": falso allarme fa scattare i carabinieri a Milano

In tutto si sono presentate quattro gazzelle dei carabinieri ma alla fine fortunatamente era un falso allarme. Il curioso episodio che ha attirato l'attenzione di numerosi curiosi che transitavano per una via di Porta Venezia, una zona centrale di Milano, è accaduto nella mattinata di venerdì.

Come ricostruito in un secondo momento dal comando dei carabinieri di via Moscova, tutto è cominciato quando in centrale operativa ha chiamato un uomo per chiedere aiuto. È un residente del condominio al numero 1 di via Paolo Frisi, e ha riferito che una vicina di casa lo aveva appena telefonato per dire che nel loro palazzo c'era un uomo con un coltello in mano all'inseguimento di una donna.

Tanto è bastato, giustamente, per far piombare nella via i militari. Per fortuna la storia del misterioso aggressore con il coltello dietro a una gentil donzella non era vera. La donna che ha lanciato l'allarme non aveva però inventato tutto di sana pianta perché in effetti nell'edificio c'era uno sconosciuto alla ricerca di droga. L'uomo, un tossicodipendente riconosciuto, non era però armato. È stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.