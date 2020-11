Accoltella moglie e suocera: in carcere ex operaio. "Lucido"

È stato condotto in carcere a San Vittore domenica sera il 66enne che all'alba ha accoltellato moglie e suocera all'interno del loro appartamento di via Lambruschini, zona Bovisa. L'uomo ha confessato il duplice tentato omicidio davanti al pubblico ministero Cecilia Vassena, apparendo, secondo quanto trapelato, "lucido".

Proprio per la presunta capacità di intendere e di volere dell'aggressore - che nella sua furia ha accoltellato persino il gatto di casa, per poi tentare di togliersi la vita - è stata esclusa l'ipotesi di ricoverla nel reparto di psichiatria dell'ospedale Sacco. Il 66enne, che è forse affetto da depressione, è stato invece arrestato per tentato omicidio e portato in cella.

Anche dopo il colloquio dell'uomo con la pm che coordina le indagini, rimane oscuro il movente all'origine del suo folle gesto. Per questo gli investigatori dovranno compiere ulteriori accertamenti facendo luce sulla vicenda. Martedì ci svolgerà l'interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Alessandra Del Corvo.

Le moglie e la suocera dell'uomo sono state entrambe ricoverate all'ospedale Niguarda di Milano e la prima - un'archivista della Rai di 62 anni - non sarebbe più in pericolo di vita. Soltanto lievi, invece, le ferite che l'uomo si era auto inferto: è stato dimesso dopo essere stato soccorso in codice verde.