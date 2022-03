L'uomo che se ne va in carcere per non stare ai domiciliari con la moglie

Una sola via d'uscita: il carcere. Un uomo di 40 anni, con precedenti, si è "auto arrestato" - o quasi - pur di dire addio dagli arresti domiciliari che lo costringevano a una convivenza, evidentemente forzata ed evidentemente difficile, con la moglie.

Protagonista un 40enne di Belgioioso, nel Pavese, che nei mesi scorsi era stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per scontare una condanna. Le quattro mura domestiche però devono essergli sembrate molto meno ospitali di quelle della cella, tanto che lui stesso nel weekend si è presentato in caserma richiedendo, spontaneamente, di essere trasferito in carcere.

Nell'autodenuncia l'uomo ha raccontato dei continui litigi, anche violenti, con la donna, che tra l'altro costituivano una evidente violazione dei comportamenti "suggeriti" dal giudice che gli aveva concesso la misura alternativa alla detenzione. Così, il tribunale di sorveglianza di Pavia lo ha accontetato: esaminati gli atti, è arrivato un provvedimento di carcerazione. E per il 40enne si sono riaperte, con gioia, le porte della casa, ma quella circondariale.