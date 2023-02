In Lombardia le carceri hanno un sovraffollamento del 131%

Sovraffollamento al 131%. Succede nelle 18 carceri lombarde, dove invece dei 6.161 detenuti previsti, ve ne sono 8.109, ovvero quasi 2mila in più. A dirlo l'analisi diffusa dal coordinatore regionale Calogero Lo Presti della Fp Cgil polizia penitenziaria, basata sui dati dell'ultima rilevazione disponibile sul sito del ministero della Giustizia, aggiornata al 31 gennaio 2023.

Dei 4.700 detenuti in più oltre la capienza regolamentare in tutta Italia, quasi 2mila, il 41%, si trovano nei penitenziari lombardi. "Il carcere più sovraffollato, + 171% (+24% rispetto a gennaio 2022), è quello di Como con 387 detenuti per 226 posti letto con una presenza di detenuti stranieri di oltre il 56% - mette in luce Lo Presti -. A seguire quelli di Bergamo con un sovraffollamento del 167%, 534 detenuti su 319 posti, Varese 166%, Brescia 160%, Monza 157%, Busto Arsizio 156%".

Altro punto critico delle carceri lombarde - continua il sindacalista - è la presenza di detenuti stranieri a fronte della mancanza di figure che possano assisterli come i mediatori culturali. Proprio le differenze linguistiche e i problemi di salute mentale di molti stranieri, prosegue il rapporto, rendono impossibile il lavoro del personale del corpo di polizia penitenziaria che oltretutto soffre di una carenza di personale in tutti i ruoli.

"In Lombardia siamo sotto di oltre 600 poliziotti tra agenti, sovrintendenti, ispettori e funzionari del ruolo direttivo - chiosa Lo Presti -. La riforma Madia aveva già ridotto la pianta organica e, considerando anche qualche centinaio di figure distaccate presso altre regioni, sulla carta ci dovrebbero essere in servizio 4.673 Poliziotti, mentre sono poco più di 4mila".