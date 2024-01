Le carceri scoppiano in Lombardia: seconda regione per sovraffollamento

La Lombardia è la seconda regione italiana per sovraffollamento nelle carceri, con una sola struttura (Voghera) in cui viene rispettato il parametro sulla capienza regolamentare. La denuncia arriva dal sindacato Fp-Cgil, e in particolare dal coordinatore della polizia penitenziaria per la Lombardia, Calogero Lo Presti, ma i dati sono pubblici e vengono periodicamente aggiornati sul sito del Ministero della Giustizia.

E i dati (aggiornati a novembre 2023) parlano di 8.733 persone detenute in Lombardia, rispetto alla capienza complessiva di 6.152 persone. Il sovraffollamento è dunque del 143%: questo dato colloca la nostra regione al secondo posto in Italia dopo la Puglia (150%), ma in Lombardia i detenuti sono quasi il doppio che in Puglia.

La capienza regolamentare, si diceva, viene rispettata solo a Voghera, con 340 detenuti su 341 posti. Il carcere peggiore è il Nerio Fischione di Brescia, con un sovraffollamento del 200%, pari a 371 reclusi su 185 posti. Non va bene nemmeno nelle carceri di Milano. A Bollate 1.386 detenuti su 1.267 (109%), a Opera 1.309 detenuti su 918 (142,6%), a San Vittore 1.123 su 749 (150%). Peggio ancora Como (186%), Busto Arsizio (176%), Bergamo e Brescia Verziano (174%), Lodi (173%), Monza e Varese (172%).

"La carenza di personale è ormai endemica e trasversale a tutte le figure che operano negli istituti", denuncia Lo Presti evidenziando la difficoltà nel "gestire tante persone tra cui detenuti con problemi di salute mentali, nazionalità e religioni diverse, ristrette insieme in condizioni complicate".

E ai vecchi problemi potrebbero aggiungersene altri, a causa dei recenti provvedimenti con cui vengono inasprite alcune pene e introdotti nuovi reati. "Provvedimenti che guardano più a ottenere il consenso dell'opinione pubblica in un'ottica securitaria che al sistema carcerario nel suo complesso", commenta Lo Presti: "Il carcere, come vuole la nostra Costituzione, ha una sua funzione e una sua missione sociale, non è un mero parcheggio malconcio da ingolfare sempre più".